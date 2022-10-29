Российских школьников на уроках ОБЖ научат воевать Элементы военной подготовки появятся в российских школах на уроках ОБЖ 10-11-х классов

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В российских школах на уроках ОБЖ в 10-11 классах появятся элементы начальной военной подготовки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) начального общего образования. Школьников планируется обучать строевой подготовке, обращению с оружием, ведению боя.

Так, согласно данным документа, один из образовательных модулей включает в себя строевую подготовку, выполнение воинского приветствия, обучение владению оружием пехотинца — АК-47 и ручных гранат Ф-1 и РГД-5. Также школьников предполагается научить действовать в современном бою, познакомить с составом и вооружением мотострелкового отделения на БМП, инженерным оборудованием позиции солдата и тем, что такое одиночный окоп.

Также в проекте значатся знакомства со способами передвижения в бою при действия в пешем порядке, оказанием первой помощи в бою, включая «способы переноски и оттаскивания раненых с поля боя», сооружениями для защиты личного состава.

Как указано в проекте ФООП, российские школы должны будут воспитать высоконравственную личность, обладающую актуальными знаниями, а также готовую защищать Родину.

Кроме того, школы должны будут воспитать уважающего духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности человека.

Законопроект, предусматривающий введение единых федеральных основных общеобразовательных программ для школ внесли в нижнюю палату парламента депутаты Госдумы и сенаторы. Предполагается, что программы будут разрабатывать и утверждать в Минпросвещения. Также в рамках проекта предполагается госзаказ на разработку учебников.