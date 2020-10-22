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Российские студенты могут начать получать цифровые дипломы

13:31, 22 октября 2020
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Министерство науки и высшего образования РФ прорабатывает возможность ввода в стране практики выдачи цифровых дипломов.

Об этом замглавы ведомства Елена Дружинина сообщила на совещании думского комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи, передаёт ТАСС. Чиновница упомянула о планах по введению цифровых дипломов во время обсуждения законопроекта о молодёжной политике в России.

По словам замминистра, одной из ключевых проблем, с которыми сталкивается ведомство в вопросе этой инициативы, являются законодательные ограничения в области защиты персональных данных.

Ранее замглавы Минобрнауки Пётр Кучеренко заявил, что ведомство не рассматривает идею полного перевода студентов на дистанционное обучение в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса, писал NEWS.ru. Кучеренко отметил, что в России есть специфические заведения, где обучение построено в таком формате, но перевод всей системы высшего образования на удалёнку невозможен.

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