Поезда, следующие в Калининград из других российских городов, будут проходить территорию Литвы без остановок.
В частности, не будет осуществляться посадка и высадка пассажиров в Вильнюсе, Кибартае, Кяне. Это связано с тем, что власти Литвы ввели ряд ограничений в связи с коронавирусом.
При этом в компании
Ранее NEWS.ru писал, что РЖД временно останавливает железнодорожное сообщение с Латвией. Курсирование поездов между странами прекратится с 17 марта.
Согласно последним данным, в мире коронавирусом заразились более 156 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 5,8 тысячи, свыше 75 тысяч заболевших выздоровели. В России зафиксировано 59 случаев заражения. Излечились шесть человек.
Добавьте наши новости в избранные источники