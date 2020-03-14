https://static.news.ru/photo/8ec0d052-66bd-11ea-a833-fa163e074e61_660.jpg Фото: Charlie Jackson/CC BY 2.0/commons.wikimedia.org

Поезда, следующие в Калининград из других российских городов, будут проходить территорию Литвы без остановок.

В частности, не будет осуществляться посадка и высадка пассажиров в Вильнюсе, Кибартае, Кяне. Это связано с тем, что власти Литвы ввели ряд ограничений в связи с коронавирусом.

При этом в компании отметили , что возможность транзитного проезда в Калининградскую область и обратно сохраняется в обычном режиме.

Ранее NEWS.ru писал, что РЖД временно останавливает железнодорожное сообщение с Латвией. Курсирование поездов между странами прекратится с 17 марта.

Согласно последним данным, в мире коронавирусом заразились более 156 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 5,8 тысячи, свыше 75 тысяч заболевших выздоровели. В России зафиксировано 59 случаев заражения. Излечились шесть человек.