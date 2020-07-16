Российские медики выявили 6406 случаев коронавируса за последние сутки в РФ

Российские медики выявили 6406 случаев коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) за последние сутки в РФ. За всё время пандемии заболело 759203 человек. За минувшие 24 часа скончались 186 граждан с подтверждённым COVID-19. Общее число жертв недуга в РФ достигло 12123.
Также за последние сутки излечился 7681 пациент,
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.
Ранее NEWS.ru сообщал, что количество заразившихся коронавирусом в США за последние сутки достигло новой рекордной отметки — 75 тысяч человек. Предыдущий рекорд, установленный неделю назад, составлял 68 тысяч заболевших. В общей сложности с начала пандемии на территории США выявлено более 3,5 млн случаев заражения COVID-19. Жертвами инфекции стали 138,2 тысячи граждан.
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