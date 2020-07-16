Российские медики выявили 6406 случаев коронавируса за последние сутки в РФ

https://static.news.ru/photo/1c80c3a4-c800-11ea-9eb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские медики выявили 6406 случаев коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) за последние сутки в РФ. За всё время пандемии заболело 759203 человек. За минувшие 24 часа скончались 186 граждан с подтверждённым COVID-19. Общее число жертв недуга в РФ достигло 12123.

Также за последние сутки излечился 7681 пациент, передаёт портал стопкоронавирус.рф. Всего выписались по выздоровлению 539373 человека

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что количество заразившихся коронавирусом в США за последние сутки достигло новой рекордной отметки — 75 тысяч человек. Предыдущий рекорд, установленный неделю назад, составлял 68 тысяч заболевших. В общей сложности с начала пандемии на территории США выявлено более 3,5 млн случаев заражения COVID-19. Жертвами инфекции стали 138,2 тысячи граждан.