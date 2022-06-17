Российская дочка Google подала заявление о банкротстве

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Американская транснациональная корпорация Google

Российская дочерняя компания Google ООО «ГУГЛ» подала в суд заявление о собственном банкротстве. Дата рассмотрения обоснованности иска пока не назначена.

16.06. ООО «ГУГЛ». Заявление о признании должника банкротом, — говорится в сообщении на сайте картотеки первой инстанции арбитражного суда города Москвы.

Ранее по заявлению ОАО «Телерадиокомпания Вооружённых сил России «Звезда» суд арестовал активы дочки Google в качестве обеспечительной меры на 500 млн рублей.

Арбитражный суд Москвы в свою очередь также наложил арест 500 млн рублей на имущество и счета ООО «Гугл». Обеспечительная мера была введена по иску ООО «ГПМ Развлекательное телевидение» о восстановлении ее канала на YouTube.

Ранее стало известно, что Google оштрафовали еще на 15 млн рублей. Компанию наказали за отказ локализовать данные россиян. Отмечалось, что в августе 2021 года Google уже штрафовали за подобное нарушение на 3 млн рублей, однако с того момента ничего не изменилось.