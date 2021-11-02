России предсказали рост спроса на кремацию

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Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на три дня помещён в карцер СИЗО «Лефортово». Так его наказали за попытку приклеить бумагой телеантенну к стене камеры, рассказал ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии Москвы правозащитник Александр Хуруджи.

Сафронов помещён в карцер СИЗО, говорит, что это новый для него опыт. Там он пробудет до пятницы, 5 ноября. Поводом стала попытка приклеить антенну к стене камеры СИЗО, — пояснил...