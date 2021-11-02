России предсказали рост спроса на кремацию

В Москве по сравнению с другими регионами России близкие умерших чаще всего отказываются от традиционного захоронения на кладбище и обращаются в крематории. Об этом в интервью NEWS.ru заявил президент Ассоциации крематориев Алексей Сулоев. По его данным, через несколько лет столица приблизится по количеству кремаций к европейскому уровню.
В Европе кремация составляет 85 процентов. Я думаю, в России через несколько лет будет такая же цифра. Сейчас в Москве это 76 процентов, в Питере — 71 процент. В других городах, где есть крематории, — уже более 50 процентов, — сказал Сулоев.
Ранее сообщалось, что из-за роста смертности в России от COVID-19 предприниматели проявили интерес к данному бизнесу. Внимание инвесторов отрасль получила из-за низкой обеспеченности России такими объектами и растущего количества кремаций.
По словам главы Ассоциации крематориев, сейчас в проработке организации находится около 20 проектов, при этом в 2019 году их было менее пяти. Он отметил, что пандемия показала неготовность крематориев к повышенным нагрузкам, иногда ожидание очереди на кремацию достигает нескольких недель. Кроме того, в России самая низкая обеспеченность крематориями: на 5 млн человек приходится лишь одно учреждение. Для сравнения: в Европе на один крематорий приходится 400 тысяч человек, в США — 150 тысяч.