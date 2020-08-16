Россельхознадзор рассказал о разрабатываемой вакцие от COVID для животных

https://static.news.ru/photo/43a0de5e-e062-11ea-8783-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Россельхознадзор планирует осенью начать масштабные испытания вакцины против коронавируса для животных. В первую очередь, она необходима норкам. Также, вероятно, препарат будет пользоваться спросом у владельцев домашних животных.

Созданием вакцины занимается Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») совместно с сотрудниками Научно-исследовательского института микробиологии Минобороны РФ. Препарат пока находится на стадии разработки. Об этом сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью РБК.

В первую очередь, по словам Данкверта, прививка необходима норкам, которые оказались весьма восприимчивы к SARS-CoV-2. Более того, уже известно о случаях передачи вируса от норки человеку.

В нашей стране порядка сотни предприятий, занимающихся разведением норок, мы должны предусматривать потенциальные риски. Сначала необходимо завершить процесс разработки, а потом посмотреть, будет ли спрос. В первую очередь мы делаем её для российских зверохозяйств и для тех, кто хочет привить домашних питомцев, — сказал глава ведомства.

В России пока зафиксировано два случая коронавируса у домашних животных — у кошек в Москве и в Тюмени, добавил он.

SARS-CoV-2 может проникать в организм многих млекопитающих. Больше всего случаев заражения коронавирусом было зарегистрировано среди кошек и норок. По мнению ветеринаров, инфекция на них действует так же сильно, как и на людей. Поэтому учёные исследуют, как вирус поражает этих животных и как у них протекает болезнь.

Случай массового заражения норок коронавирусом был обнаружен на ферме в Нидерландах. У грызунов появились проблемы с пищеварением и дыханием. В итоге из-за коронавируса было уничтожено несколько миллионов куньих.

О том, что кошки могут заразиться COVID, было известно почти с самого начала пандемии. Первый случай заражения кошки коронавирусом в России был зафиксирован в конце мая в Москве. Животное посадили на карантин по месту жительства хозяина, писал NEWS.ru.