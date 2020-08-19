Роспотребнадзор выпустил новые рекомендации по работе колледжей

https://static.news.ru/photo/00f9839a-e22d-11ea-8852-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Специалисты Роспотребнадзора опубликовали новые рекомендации для колледжей. Согласно документу, образовательным учреждениям посоветовали перевести занятия заочных и вечерних групп на дистанционный формат.

Занятия заочных и вечерних групп максимально перевести на дистанционный формат, — говорится в рекомендациях.

Колледжам и техникумам пока нельзя проводить массовые мероприятия. Кроме того, иностранные студенты, учащиеся в этих учреждениях, будут допущены к занятиям только после 14-дневной самоизоляции с момента прибытия в РФ и сдачи ПЦР-теста на наличие COVID-19, передаёт «Москва 24».

За прошедшие сутки на территории России выявлено 4828 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 19 августа сообщили представители федерального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19. Из больниц по выздоровлении были выписаны 6795 граждан. Теперь число россиян, победивших коронавирус, выросло до 749 423 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, учебный год в России начнётся 1 сентября в очном формате. Об этом сообщил замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко. По его словам, полностью перевод на дистанционное обучение не планируется.