Роспотребнадзор посоветовал восстанавливаться после COVID-19 песнями

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Для восстановления лёгких после перенесённого коронавируса рекомендуется петь русские народные протяжные песни. Об этом заявила РИА Новости руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

Их следует петь негромко, в удобной тональности.

Течение постковидного синдрома у всех разное, поэтому единого метода лечения нет. Конечно, желательно программу реабилитации подбирать индивидуально, вовремя обратившись к специалистам, — рассказала Омарова.

Кроме исполнения народных песен рекомендуется сбалансированно питаться. В рацион следует включить белковую пищу и цельнозерновые продукты, также не следует отказываться от сезонных овощей и фруктов, нужно принимать витамин D.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что дети намного быстрее справляются с постковидным синдромом, чем взрослые. Омарова сообщила, что среднесрочные и долгосрочные последствия коронавирусной инфекции до конца не изучены и исследование продолжается.