Роспотребнадзор рассказал о снижении прироста больных коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c85ac7b0-8962-11ea-86e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За месяц темпы прироста инфицированных коронавирусом снизились в 3,5 раза — с 27% до 7,5%. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в РФ.

За прошедший месяц темп прироста числа инфицированных снизился в 3,5 раза, — цитирует её РИА Новости.

Попова добавила, что это было сделано за месяц в рамках тех мер, которые были реализованы в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Глава Роспотребнадзора сообщила, что это составило снижение прироста заболевших с 27% до 7,5%.

Как писал NEWS.ru, темпы прироста больных коронавирусом в России сократились на 10% в сутки.