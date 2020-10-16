Роспотребнадзор: пока нет одного действенного лекарства против COVID

https://static.news.ru/photo/f12a5888-0fca-11eb-8505-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сейчас в России нет такого препарата, который абсолютно действенен при коронавирусе. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Главное, чего у нас сегодня нет, у нас нет одного лекарственного препарата, который был бы абсолютно действенен против этого вируса, — сказала Попова.

Что касается новой вспышки COVID, то волна поднялась одномоментно и по всей России, а вот весной опасная инфекция распространялась постепенно. Как пояснила Попова, дело в том, что не все жители страны ответственно относились к мерам предосторожности.

При этом сейчас существует риск перейти нынешний порог заражаемости, отметила она в эфире Первого канала.

В настоящее время одобрение Минздрава для лечения от коронавирусной инфекции получили несколько отечественных препаратов. Это «Авифавир», «Коронавир» и «Арепливир». Все лекарства имеют временную регистрацию до 1 января 2021 года. Действующее вещество в них одинаковое — фавипиравир, такое же, как в их японском одноимённом «прародителе».

Также российские учёные создали три вакцины, а 15 октября зарегистрировали «Спутник V» от центра имени Гамалеи. 14 октября была зарегистрирована «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».

Над третьей работает центр имени Чумакова и сейчас она проходит стадию испытаний. По словам главного научного сотрудника центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, препараты отличаются друг от друга способами создания, но суть у них одна. Все вакцины помогают организму выработать белок, который вызовет ответ иммунитета.

За прошедшие сутки коронавирус выявили у 15 150 жителей 85 российских регионов. Всего число заражённых COVID-19 в РФ увеличилось до 1 369 313 человек.

Как писал NEWS.ru, ранее Попова напомнила, что вакцинация в России добровольная, в том числе от коронавируса, и этот принцип менять не нужно.