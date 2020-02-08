https://static.news.ru/photo/331b0550-4a58-11ea-ab13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV.

По данным федеральной службы, таких заболевших на данный момент в стране двое. Это подтверждают результаты мониторинга по всей территории России.

Выявлены 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, новых случаев заболеваний не зарегистрировано, — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

В обоих случаях заболевание протекает в лёгкой форме, состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. Они содержатся в боксированных отделениях инфекционных больниц. Также госпитализированы лица, с которыми у больных был близкий контакт, а за другими вероятными контактными лицами наблюдают медики, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что в китайском городе Ухань скончался от коронавируса гражданин Соединённых Штатов. Ему было около 60 лет.