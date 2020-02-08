В Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV.
По данным федеральной службы, таких заболевших на данный момент в стране двое. Это подтверждают результаты мониторинга по всей территории России.
Выявлены 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, новых случаев заболеваний не зарегистрировано, — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
В обоих случаях заболевание протекает в лёгкой форме, состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. Они содержатся в боксированных отделениях инфекционных больниц. Также госпитализированы лица, с которыми у больных был близкий контакт, а за другими вероятными контактными лицами наблюдают медики,
Ранее NEWS.ru писал о том, что в китайском городе Ухань скончался от коронавируса гражданин Соединённых Штатов. Ему было около 60 лет.
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