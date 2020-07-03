Роспотребнадзор назвал причину закрытия московских пляжей

https://static.news.ru/photo/27b3e174-bd25-11ea-a3db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зоны отдыха с купанием и без купания в Москве закрыты из-за сохранения угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по столице.

Зоны отдыха с купанием и без купания в Москве в эксплуатацию не принимались и не открывались. В связи с установлением в Москве тёплой погоды в постоянном режиме проводится отбор проб воды в зонах отдыха с купанием и песка с территорий пляжей, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее врач Антон Эльстер рассказал, что на пляже и при купании в воде можно заразиться коронавирусной инфекцией. Он отметил, что носить на пляже маску крайне трудно. Роспотребнадзор этого и не требует конкретно в местах отдыха возле воды. Однако соблюдать социальное дистанцирование нужно обязательно. Люди должны стоять друг от друга на расстоянии двух метров. Именно такую дистанцию прописали специалисты ведомства. Эльстер подчеркнул, что аналогичное расстояние должно разделять и шезлонги с топчанами. После каждого пользователя их нужно обрабатывать дезинфицирующими средствами, писал NEWS.ru.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемию коронавируса в мире. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 10,8 млн человек, свыше 521 тыс. умерли более 5,7 млн выздоровели.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте — США (2 739 879 человек), на втором — Бразилия (1 496 858 человек). Также в первой десятке стран Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса — в Папуа — Новой Гвинее (11 случаев). Население королевства в Океании — чуть более 7 млн человек.

На 3 июля июня в России зарегистрировано 667 883 случаев коронавирусной инфекции (+6718 за последние сутки), 437 893 человека выздоровели (+8915 за последние сутки), 9859 умерли (+176 за последние сутки).

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 223 530 заболевших (+659 за последние сутки), 154 839 выздоровели (+1591 за последние сутки), 3904 умерли (+34 за последние сутки). В первом десятке российских регионов, кроме Москвы, также Подмосковье, Санкт-Петербург, Нижегородская, Свердловская, Ростовская области, Красноярский край, ХМАО, Воронежская и Иркутская области. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России в НАО — 129. При этом 40 человек выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.