Врач сообщил, как не заразиться коронавирусом на пляже

https://static.news.ru/photo/20fc639c-b83e-11ea-bacc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На пляже и при купании в воде тоже можно заразиться коронавирусной инфекцией нового типа. Врач Антон Эльстер, лечивший первого заболевшего во время пандемии пациента, рассказал, как можно избежать негативных последствий популярного летнего отдыха.

Он отметил, что носить на пляже маску крайне трудно. Роспотребнадзор этого и не требует конкретно в местах отдыха возле воды. Однако соблюдать социальное дистанцирование нужно обязательно. Люди должны стоять друг от друга на расстоянии двух метров. Именно такую дистанцию прописали специалисты ведомства.

Эльстер подчеркнул, что аналогичное расстояние должно разделять и шезлонги с топчанами. После каждого пользователя их нужно обрабатывать дезинфицирующими средствами.

Также доктор рассказал, можно ли заразиться коронавирусом в морской воде.

К сожалению, да. Если больной чихнул, плюнул, а вы после него зашли в эту воду и она попала к вам в организм через рот или через нос, то вы заразитесь. Поэтому не надо полоскать горло морской водой, не надо ее глотать, не надо лишний раз нырять. Выйдя из моря, можно, наоборот, прополоскать горло чистой питьевой водой, — цитирует Эльстера «Парламентская газета».

В Крыму курортный сезон открылся 15 июня. С 1 июля на полуострове заработают отели, пансионаты и санатории.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. За полгода заразились более 9,6 млн человек по всему миру, более 489 тыс. пациентов с COVID-19 умерли. Выздоровели 4,8 млн человек. На данный момент Россия занимает третье место по количеству заразившихся в мире.

По последней информации, в России 620 794 случая коронавирусной инфекции. За сутки число заболевших увеличилось на 6800. Выздоровели 384 152 человека, из них 8988 пациентов — за истёкшие 24 часа. Жертвой пандемии стал 8781 россиянин.

Как ранее писал NEWS.ru, учёные из Тайваня порекомендовали полоскать горло для профилактики COVID-19 и облегчения симптомов коронавируса.

Они рекомендуют полоскать горло раствором поваренной соли, физраствором или просто водой.