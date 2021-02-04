Роспотребнадзор назвал месяц проведения ЕГЭ в 2021 году

https://static.news.ru/photo/95c1e570-7ab5-11e9-99e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Yarovitsyn/Global Look Press

Единый государственный экзамен для школьников пройдёт в июне 2021 года, как и было запланировано ранее. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

По словам Музаева, переноса сроков сдачи ЕГЭ в этом году не ожидается.

Когда мы принимали решение, эксперты Роспотребнадзора сказали, что в условиях пандемии июнь в этом году будет подходящим для проведения ЕГЭ, — цитирует чиновника «Московский Комсомолец».

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что все российские регионы готовы провести единый государственный экзамен по информатике на компьютерах. Вся необходимая для этого техника закуплена, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

При этом учащиеся 11-х классов, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения, смогут сдать государственные выпускные экзамены в период с 24 по 28 мая 2021 года. Об этом писал NEWS.ru.