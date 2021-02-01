Рособрнадзор: все регионы проведут ЕГЭ по информатике на компьютерах

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Все российские регионы готовы провести единый государственный экзамен по информатике на компьютерах. Вся необходимая для этого техника закуплена, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

К настоящему времени все регионы готовы к такому формату проведения экзаменов, необходимое компьютерное оборудование было закуплено, — рассказал глава ведомства Анзор Музаев.

Он отметил, что весной будет проведена итоговая апробация такого метода сдачи экзамена. Стоит заметить, что до этого ЕГЭ по информатике никогда не сдавали на компьютерах, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что учащиеся 11-х классов, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения, смогут сдать государственные выпускные экзамены (ГВЭ) в период с 24 по 28 мая 2021 года. Школьники, не сдавшие русский язык и математику в основной период, смогут сделать это в сентябре — с 3-го по 17-е.

Задания в экзаменах будут составлены на основе спецификаций ЕГЭ. До 10 февраля демонстрационные варианты ГВЭ появятся на сайте Федерального института педагогических измерений.

До этого сообщалось, что отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ) можно будет через 15 лет, считает ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов. По его словам, на замену экзамену может прийти портфолио школьника, сформированное на основе блокчейн-технологии, которая уже существует.

Кузьминов подчеркнул, что такое портфолио нельзя будет фальсифицировать. Собирать необходимую информацию, добавил ректор, можно с шестого класса, когда ученики начинают принимать участие в олимпиадах, заниматься волонтёрством или одерживать победы в спортивных соревнованиях.