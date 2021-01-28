Выпускные экзамены для не планирующих поступать в вузы пройдут в конце мая

https://static.news.ru/photo/776a608a-620c-11eb-a3be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Учащиеся 11-х классов, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения, смогут сдать государственные выпускные экзамены (ГВЭ) в период с 24 по 28 мая 2021 года.

Школьники, не сдавшие русский язык и математику в основной период, смогут сделать это в сентябре — с 3-го по 17-е.

Задания в экзаменах будут составлены на основе спецификаций ЕГЭ. До 10 февраля демонстрационные варианты ГВЭ появятся сайте Федерального института педагогических измерений.

В Рособрнадзоре отметили, что 11-классникам нужно будет сдать только два указанных экзамена. ГВЭ по другим предметам в этом году не будет, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуме разрабатывается законопроект об отмене основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов. По словам депутата Максима Зайцева, экзамен могут сохранить только для тех, кто будет поступать в колледжи и техникумы.

В Рособрнадзоре, в свою очередь, заявили, что вопрос об отмене ОГЭ не рассматривается, поскольку в ведомстве не видят в этом необходимости.