Роспотребнадзор нашёл препарат против клещей в смеси для вейпа

Представители Роспотребнадзора предупредили жителей России о том, что в курительной смеси для вейпа и электронных сигарет Crazyvapor могут содержаться отравляющие вещества. Среди вредных компонентов сотрудники органа нашли препараты против чесоточных клещей и химсоставляющие освежителей воздуха. При этом в заявлении Роспотребнадзора уточняется, что производители не указывают состав смесей на этикетке.

В никотинсодержащей продукции были выявлены химические вещества, информация о наличии которых отсутствовала на этикетке, включая метаболиты растений, парфюмерные компоненты, препараты против чесоточных клещей, компоненты чистящих средств и освежителей воздуха и так далее, — сказано в сообщении.

Представители ведомства призвали покупателей отказаться от приобретения и употребления указанного продукта. Помимо этого, были приняты меры по остановке его оборота.

Курение электронных сигарет повышает уровень холестерина, показало исследование группы учёных. Также оно негативно сказывается на уровне триглицеридов в организме.

Ранее депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев предложил новый метод борьбы с курением. По его мнению, России необходимо последовать примеру других стран и сделать все сигаретные пачки одинаковыми. Он пояснил, что в упомянутых странах сигареты различных производителей продаются в пачках одной расцветки. На них названия всех брендов указаны одинаково, нет узнаваемых логотипов и других отличительных признаков.