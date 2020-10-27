Роспотребнадзор допустил введение новых ограничений из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/1039cb34-1843-11eb-9a4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если с нынешней фазой заболеваемости коронавирусом справиться не получится, то в России могут ввести дополнительные ограничения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В случае если мы не справимся с этой фазой, то мы будем говорить о дополнительных ограничениях, — цитирует Попову РИА Новости.

Глава ведомства подчеркнула, что для препятствия дальнейшего распространения COVID россияне должны носить маску и перчатки в общественных местах и беречь себя всеми доступными способами.

27 октября главный санитарный врач РФ подписал постановление о дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавируса. Роспотребнадзор предписал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания. Кроме того, ведомство рекомендовало запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в период с 23 до 6 часов.

В России за прошедшие сутки медицинские специалисты в 85 регионах страны выявили 16 550 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. В общей сложности с начала пандемии коронавирусом в стране заразились 1 547 774 человека.

Как писал NEWS.ru, за последние сутки в России умерли 320 человек с коронавирусной инфекцией, что на 100 больше, чем днём ранее.