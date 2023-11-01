Рособрнадзор нашел нарушения во всех вузах, где сдают экзамены мигранты Рособрнадзор нашел нарушения во всех 13 вузах, принимающих экзамены у мигрантов

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Сотрудники Рособрнадзора нашли нарушения во всех высших учебных заведениях, где сдают экзамены мигранты на получение российского гражданства или разрешения на работу, заявила замглавы ведомства Светлана Кочетова. По ее словам, сейчас прокуратура проводит проверки.

Наши сотрудники участвуют в качестве экспертов в проведении прокуратурами субъектов РФ этих проверок. Во всех этих организациях выявлены нарушения. Наши эксперты свои заключения направляют в адрес прокуратур, и никто не останется без внимания, — сказала Кочетова.

Накануне сообщалось, что правоохранители наткнулись на нелегальных мигрантов во время рейда в подмосковных Котельниках. Порядка 50 человек трудились в одном из логистических центров Wildberries. Отмечается, что один из них проявил агрессиюи начал оскорблять сотрудников полиции. Теперь ему грозит уголовное преследование по статье об оскорблении представителя власти.

До этого в Москве 23-летний уроженец Таджикистана оказал полицейским сопротивление при задержании за стрельбу по людям из пневматического пистолета. Помимо уголовного дела о хулиганстве, столичный СК возбудил в отношении него второе дело — за применение насилия в отношении представителя власти.