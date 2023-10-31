Силовики «накрыли» полсотни нелегалов на складе Wildberries в Котельниках Readovka: на складе Wildberries в Котельниках работали около 50 нелегалов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правоохранители наткнулись на нелегальных мигрантов во время рейда в подмосковных Котельниках, сообщает Telegram-канал Readovka. По информации канала, порядка 50 человек трудились в одном из логистических центров Wildberries.

Как пишет Readovka, в ходе проверки один из иностранцев проявил агрессию и начал оскорблять сотрудников полиции. Теперь ему грозит уголовное преследование по статье об оскорблении представителя власти.

Ранее сообщалось о задержании в Иркутской области местного участкового, который помогал гражданину Китая скрываться от миграционной полиции. Он предоставлял ему закрытые данные о рейдах и проверках. Предполагается, что он таким образом мог помочь нескольким иностранцам с неурегулированным правовым статусом.

Перед этим стало известно, что полиция Москвы и области начала проверять мигрантов с российским гражданством. Отмечается, что делается это в целях поиска мужчин, которые не встали на воинский учет.

В Санкт-Петербурге по итогам аналогичных рейдов полиция доставила в военкомат более 100 мигрантов, получивших российское гражданство. В региональном главке МВД пояснили, что проверка того, как мигранты после получения паспорта РФ исполняют обязанность воинской службы, является «новой опцией» профилактических рейдов.