В Москве мигрант за день попал под два уголовных дела Mash: в Москве задерживаемый за хулиганство мужчина применил силу к полицейскому

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве 23-летний уроженец Таджикистана Шерзод Фазылов, которого полицейские пытались задержать за стрельбу по людям из пневматического пистолета, оказал активное сопротивление, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, помимо уголовного дела о хулиганстве, столичный СК возбудил в отношении него второе дело — за применение насилия в отношении представителя власти.

При задержании фигурант оказал активное сопротивление и применил физическую силу в отношении сотрудника полиции, — отмечается в сообщении.

Канал подчеркнул, что мигрант был задержан, когда пытался скрыться от полицейских на рейсовом автобусе. Мужчине готовятся предъявить обвинение.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что мигрант воспользовался пневматическим пистолетом на автобусной остановке, разозлившись из-за замечания о курении. По данным канала, мужчина выстрелил в землю после того, как женщина попросила его отойти, беспокоясь о здоровье шестилетней дочери. Утверждается, что перед выстрелом иностранец сказал: «Ненавижу русских, Америка лучше!». По данным Mash, выпущенная в землю пуля срикошетила в руку женщины. Позже оказалось, что в этот день иностранец также стрелял в другую женщину.