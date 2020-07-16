Рособрнадзор: ЕГЭ по обществознанию и химии прошли в штатном режиме

https://static.news.ru/photo/4c4ecbac-c766-11ea-b184-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Единые государственные экзамены (ЕГЭ) по обществознанию и химии состоялись без каких-либо серьёзных нарушений, следует из сообщения пресс-службы Рособрнадзора.

Экзамены по обществознанию и химии, которые участники ЕГЭ сдавали 16 июля, прошли без серьёзных сбоев и нарушений, — говорится в сообщении ведомства, передаёт ТАСС.

Результаты экзаменов станут доступны не позднее 30 июля.

Согласно данным Рособрнадзора, на ЕГЭ по обществознанию зарегистрировалось около 333 тысяч человек, в том числе более 302 тысяч выпускников 2020 года. Для сдачи экзамена были задействованы 4874 пункта проведения.

Что касается ЕГЭ по химии — на экзамен зарегистрировалось более 90 тысяч участников, в том числе около 80 тысяч выпускников текущего года. Экзамен прошёл в 3414 пунктах сдачи.

Как уточняется, экзамен по химии перенесли на резервный срок в пяти субъектах РФ.

В пяти регионах (Астраханская область, Пензенская область, Республика Мордовия, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Тыва) проведение ЕГЭ по химии было перенесено на резервный срок, чтобы не создавать массового скопления участников в экзаменационных пунктах, — следует из сообщения пресс-службы Рособрнадзора.

Основная волна ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля. В ближайшее время выпускникам предстоит сдавать биологию и письменную часть по иностранным языкам — экзамены намечены на 20 июля. Кроме того, 24 июля пройдет резервная сдача экзамена по всем учебным предметам за исключением русского и иностранных языков, а 25 июля — по всем остальным дисциплинам.

В целом на участие в ЕГЭ зарегистрировались порядка 714 тысяч граждан. 29 и 30 июня состоялся пробный экзамен.

Ранее NEWS.ru писал, что неизвестные попытались «хакнуть» сайт с результатами ЕГЭ.