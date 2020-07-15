Неизвестные попытались «хакнуть» сайт с результатами ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/e1ebb4e0-c743-11ea-a429-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Мощная DDoS-атака совершена на сайт, где выпускники российских школ узнают результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Речь идёт об интернет-ресурсе check.ege.edu.ru. В ведомстве заверили, что попытка злоумышленников была «успешно отбита». Работоспособность и доступность сервиса в ходе атаки удалось сохранить. Проблем в работе сервиса не было, а участники ЕГЭ не потеряли возможность своевременно узнать результаты.

Как уточнили в Рособрнадзоре, атака была произведена с использованием бот-сети. Мощность нагрузки в пике составляла до 6 Гб/с. Это может свидетельствовать о том, что кибернападение было спланировано и для его реализации были задействованы серьёзные ресурсы.

Вредоносная активность на сервис шла с международных IP-адресов, что, впрочем, не даёт стопроцентной уверенности в том, что к атаке причастны именно зарубежные хакеры, — рассказал замдиректора Федерального центра тестирования Станислав Афанасьев, которого цитирует пресс-служба Рособрнадзора.

Уточняется, что на момент проведения DDoS-атаки данные о результатах первых экзаменов ещё не были загружены в систему.

Сервисы ЕГЭ подвергаются DDoS-атакам ежегодно. Они бывают разными по продолжительности и мощности. В текущем году это первое официальное сообщение о подобной попытке злоумышленников.

Ранее, как писал NEWS.ru, директор департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских сообщил, что с начала 2020 года на российские компьютерные системы, в том числе принадлежащие органам государственной власти, было совершено более 12 тысяч кибератак.