Роскосмос может сократить штат центрального аппарата в два раза

Фото: Роскосмос

Госкорпорация «Роскосмос» может сократить штат центрального аппарата в два раза, сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники в отрасли. Предполагается, что такая мера направлена на сокращение расходов на персонал в условиях отсутствия новых направлений для заработка. В случае сокращения штата, количество сотрудников центрального аппарата Роскосмоса составит 300 человек.

Фонд оплаты труда не бесконечен. Рынок пусковых услуг для нас закрыт, спутникостроением мы никогда похвастаться не могли <...>. Поэтому департаменту кадров поставлена задача к концу года сократить штат госкорпорации, — рассказал источник.

В то же время подчеркивается, что госкорпорация на намерена проводить массовые увольнения персонала. Сотрудников планируют перевести в другую структуру — Объединенную ракетно-космическую корпорацию (ОРКК). Также их могут перевести в штат других дочерних организаций Роскосмоса, где они будут числиться и получать зарплату, но продолжат выполнять прежние функции. Вывод сотрудников за штат также может помочь госкорпорации сократить расходы, считают эксперты.

Если люди будут официально числиться в других организациях, премии им платить уже не будут, что позволит сохранить около трети фонда оплаты труда, — объяснили они.

Как сообщалось ранее, Роскосмос поздравил Индию с успешной посадкой аппарата «Чандраян-3» на южном полюсе Луны. Представители госкорпорации подчеркнули, что исследование спутника Земли имеет важное значение для всего человечества.