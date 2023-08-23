Роскосмос поздравил Индию с успешной посадкой станции «Чандраян-3» на Луне

Фото: Kashif Masood/Xinhua/Global Look Press

Роскосмос поздравил индийских коллег с успешной посадкой аппарата «Чандраян-3» на южном полюсе Луны, сообщается в Telegram-канале госкорпорации. В компании отметили, что исследования Луны важны для всего человечества, в перспективе спутник Земли может стать площадкой для освоения дальнего космоса.

Госкорпорация «Роскосмос» поздравляет индийских коллег с успешным прилунением аппарата «Чандраян-3», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Индийское космическое агентство успешно произвело спуск модуля миссии «Чандраян-3» на поверхность Луны. Таким образом, Индия стала четвертой страной после СССР, США и Китая, которой удалось доставить на Луну космический аппарат, и первой, кому удалось посадить модуль на южном полушарии Луны. За трансляцией этой миссии наблюдало почти 8 млн человек, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди, который сейчас находится на саммите БРИКС в ЮАР.

20 августа в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что первая почти за 50 лет отечественная станция «Луна-25» разбилась, столкнувшись с поверхностью спутника Земли. До этого стало известно о нештатной ситуации во время плановой подачи импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты. Связь со станцией потеряли 19 августа, спустя чуть более недели с момента запуска. Предполагалось, что 21 августа аппарат достигнет естественного спутника Земли и займется поиском воды на поверхности.