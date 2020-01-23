https://static.news.ru/photo/3c4e2148-3dbf-11ea-a193-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты организации проверили представленное в российских магазинах оливковое масло и выяснили, продукт какого бренда соответствует всем стандартам и требованиям. Исследование опубликовано на сайте Росконтроля.

Специалисты взяли для проверки образцы брендов Borges, Coosur, ITVL, Maestro de Oliva, «Маркет. Перекрёсток» и Filippo Berio. Первые пять произведены в Испании, а Filippo Berio является итальянской маркой.

После анализа жирнокислотного состава образцов выяснилось, что все представленные производители выпускают настоящее оливковое масло. В нём нет нежировых примесей и осадка. Вкус, запах и внешний вид также соответствуют нормам для данного продукта.

Во всех ёмкостях не было замечено недолива. Но у некоторых брендов есть расхождения в маркировке. Масло Coosur, например, имеет насыщенных жиров на 22% больше, чем указано. У Maestro de Oliva, Borges, ITVL и «Маркет. Перекрёсток», наоборот, полиненасыщенных жиров меньше заявленного.

Бензойную кислоту, которая является консервантом, исследователи обнаружили в недействующей концентрации в продукте от Maestro de Oliva. В масле ITVL присутствует высокое перекисное число жира, что говорит о его несвежести.

Масло от Coosur эксперты признали самым свежим, а Maestro de Oliva оказалось самым дорогим.

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