Эксперты организации проверили представленное в российских магазинах оливковое масло и выяснили, продукт какого бренда соответствует всем стандартам и требованиям. Исследование
Специалисты взяли для проверки образцы брендов Borges, Coosur, ITVL, Maestro de Oliva, «Маркет. Перекрёсток» и Filippo Berio. Первые пять произведены в Испании, а Filippo Berio является итальянской маркой.
После анализа жирнокислотного состава образцов выяснилось, что все представленные производители выпускают настоящее оливковое масло. В нём нет нежировых примесей и осадка. Вкус, запах и внешний вид также соответствуют нормам для данного продукта.
Во всех ёмкостях не было замечено недолива. Но у некоторых брендов есть расхождения в маркировке. Масло Coosur, например, имеет насыщенных жиров на 22% больше, чем указано. У Maestro de Oliva, Borges, ITVL и «Маркет. Перекрёсток», наоборот, полиненасыщенных жиров меньше заявленного.
Бензойную кислоту, которая является консервантом, исследователи обнаружили в недействующей концентрации в продукте от Maestro de Oliva. В масле ITVL присутствует высокое перекисное число жира, что говорит о его несвежести.
Масло от Coosur эксперты признали самым свежим, а Maestro de Oliva оказалось самым дорогим.
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