https://static.news.ru/photo/ce27db5a-4426-11ea-b7bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/Global Look Press

Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter. Социальным сетям угрожает штраф от миллиона до шести миллионов рублей. Ведомство направит материалы в суд в течение трёх рабочих дней.

Указанные компании не предоставили в установленный срок сведений о выполнении требований о локализации баз данных российских пользователей соответствующих социальных сетей на серверах, расположенных на территории Российской Федерации, — говорится в сообщении на официальном сайте Роскомнадзора.

В конце ноября 2019 года Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о штрафах за невыполнение требований о хранении персональных данных граждан России на территории страны. Нарушение влечёт за собой штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для физических лиц, от 100 тысяч до 200 тысяч рублей для должностных лиц и от 1 млн до 6 млн рублей для юридических лиц.

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин считает, крупные штрафы для Facebook и Twitter за повторное нарушение законодательства РФ в области персональных данных намного более эффективны, чем блокировка.

Как писал NEWS.ru, ранее начальник управления по защите прав субъектов персональных данных Роскомнадзора Юрий Контемиров сообщил, что ведомство не получило ответ на запрос о размещении персональных данных россиян на территории РФ от Twitter и Facebook.