Роскомнадзор обратился к администрации Twitter с просьбой разъяснить причины ограничения доступа к ряду российских аккаунтов.
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В связи с этим ведомство направило письмо в адрес директора по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке компании Twitter Шинейд Максуинни.
Ранее NEWS.ru писал, что глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил, что его аккаунт в Twitter был заблокирован из-за нарушений правил социальной сети.
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