https://static.news.ru/photo/dbbac6e6-1ff1-11ea-a674-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роскомнадзор обратился к администрации Twitter с просьбой разъяснить причины ограничения доступа к ряду российских аккаунтов.

Как сообщает ведомство, в частности, речь идёт об официальных страницах Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Аккаунты были заблокированы 13 декабря из-за публикации о Дне Конституции России.

В связи с этим ведомство направило письмо в адрес директора по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке компании Twitter Шинейд Максуинни.

Ранее NEWS.ru писал, что глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил, что его аккаунт в Twitter был заблокирован из-за нарушений правил социальной сети.