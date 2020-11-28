Роскомнадзор предложил создать альтернативу YouTube для российских СМИ

https://static.news.ru/photo/4ecaf570-3162-11eb-ae65-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Роскомнадзор обратился к российским IT-компаниям с просьбой о создании аналогичной YouTube интернет-площадки, где российские СМИ смогли бы вести свои каналы.

Такое заявление ведомство сделало на фоне обвинений в адрес принадлежащего Google сервиса по продвижению видео в систематической цензуре каналов российских СМИ.

Обращаем внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах. Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации, — приводит ТАСС сообщение регулятора.

Роскомнадзор неоднократно обвинял YouTube в блокировке каналов российских СМИ и удалении их видео. В ведомстве считают, что сервис вводит цензуру против российских средств массовой информации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что YouTube снял блокировку с фильма-расследования украинского журналиста Андрея Лактионова об авиакатастрофе малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, опубликованного на канале интернет-издания «Украина.ру», после обращения Роскомнадзора.