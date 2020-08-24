Роскачество выявило множество несоответствий в обуви для школьников

https://static.news.ru/photo/c07ca1d8-bb1e-11ea-bdfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты Роскачества проверили обувь для детей младшего школьного возраста и выявили множество несоответствий техрегламенту.

В исследовании приняли участие 17 видов товара: 12 из них были произведены в Китае, два — в России, по одной торговой марке — из Швеции и Камбоджи. На товаре ещё одной марки страну производителя найти не удалось. Стоимость закупленных специалистами туфель и полуботинок с верхом из синтетических материалов составила от 399 до 3000 рублей. Вся обувь была проверена по 19 показателям качества, безопасности и достоверности маркировки.

В исследованной детской обуви экспертами было выявлено множество несоответствий, связанных с интенсивностью запаха, формальдегидом и токсичностью, — говорится в сообщении организации.

Так, интенсивный запах чувствовался у 13 видов товаров, несоответствие техрегламенту Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» по индексу токсичности в водную среду, — у товаров пяти марок, что является серьёзным нарушением. Кроме того, эксперты обнаружили в пяти видах ботинок формальдегид — токсичное вещество находилось в стельках и подкладке.

Также у семи товаров выявлено нарушение устойчивости задника к деформации, у девяти — разрывы материала верха или фурнитуры. Ещё у двух был указан неверный размер, а у трёх — не было сведений об импортёре и изготовителе.

Исследования Роскачества не в первый раз дают потребителю наиболее полную и достоверную информацию о качестве и безопасности самых востребованных товаров. Это очень важно. Тем более когда речь идёт о товарах для детей, — подчеркнул статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Специалисты советуют родителям покупать детям лёгкую обувь с гибкой подошвой, а также с натуральной стелькой и подкладкой. Они также отметили, что надпись «экокожа» означает обычный кожзаменитель, поэтому заявления о том, что обувь сделана из натуральных материалов является лишь маркетинговым ходом.

Ранее NEWS.ru писал, что цены на школьные принадлежности выросли на четверть по сравнению с прошлым годом с 1 по 19 августа. Средний чек обошёлся родителям школьников в среднем в 4,8 тыс. рублей.