https://static.news.ru/photo/53ff9320-4eeb-11ea-9e0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роскачество ко Дню святого Валентина подготовило рекомендации по выбору вина для романтического ужина. Специалисты организации считают, что лучше всего подойдут игристые вина в сочетании с сыром, багетом, фруктами или орехами.

Подавать игристые вина рекомендуется охлаждёнными в ведёрке со льдом, указывается на сайте Роскачества.

В организации отмечают, что к сухому белому вину, выдержанному в дубовых бочках Краснодарского края, подходит мясо птицы или нежирные медальоны из свинины. Выдержанное сухое красное вино лучше всего подавать к утке, к мясу на гриле и более сложным мясным блюдам.

В случае если ужин составят пицца или суши, специалисты рекомендуют покупать розовые, тихие и игристые вина, а также лёгкие белые.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ассоциация фермеров виноградарей-виноделов, которая объединяет более 130 малых предприятий, обратилась к депутатам Госдумы с просьбой внести в закон «О виноградарстве и виноделии» поправки, которые регулировали бы деятельность малых частных предприятий. Об этом сообщил член правления ассоциации Игорь Губин. Он выразил убеждённость в том, что к малым хозяйствам должен применяться иной подход, чем тот, который регламентирует работу крупных предприятий.