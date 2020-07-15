Роскачество проверило овсяное печенье по 457 показателям

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Овсяное печенье в России признано безопасным. К такому выводу пришли эксперты Роскачества после исследования продукции 18 торговых марок.

Продукция 18 торговых марок в ценовой категории от 5 до 31 рубля за 100 граммов была проверена по 457 показателям качества и безопасности, 400 из которых — разновидности пестицидов, — цитирует РИА Новости сообщение организации.

По результатам испытаний вся продукция оказалась безопасной, а вкус и запах печенья превзошли требования ГОСТ и дотянулись до опережающего стандарта Роскачества.

В лакомстве не было обнаружено тяжёлых металлов, микотоксинов, искусственных добавок и красителей, микробиологических нарушений, пестицидов. Все производители при изготовлении овсяного печенья использовали овсяную муку. При этом они указывали в составе этот ингредиент на третьем или четвертом месте от первого, что соответствует требованиям к маркировке пищевых продуктов.

В исследованных образцах не было выявлено превышений по трансжирам. Оценивалось также содержание в печенье консервантов — бензойной и сорбиновой кислоты.

Бензойную кислоту эксперты не обнаружили, небольшое количество сорбиновой кислоты присутствовало в печенье за счёт её содержания в маргарине, — указывает Роскачество.

Согласно ГОСТ, массовая доля общего сахара в печенье не должна превышать 40%. Продукция всех исследуемых торговых марок соответствует требованиям. Содержание сахара варьируется от 34,7% до 39,6%. Это соответствует ГОСТ.

Ранее медики назвали полезные свойства овсяного печенья, одно из которых напрямую касается мужского здоровья. Овсяное печенье, при условии, что в нём не менее 14% овсяной муки, повышает сперматогенез. Овсяная мука отличается большим содержанием жира и витамина F, которые не синтезируется организмом, а поступает извне и очень важен для мужчин. Он же снимает воспалительные процессы в области предстательной железы, сообщила врач-терапевт Марина Астафьева в эфире программы «Естественный отбор». Кроме этого, овсяное печенье улучшает настроение, так как содержит такое уникальное вещество, как аминокислота триптофан. Из последней синтезируются ферменты серотонина, который известен как «гормон счастья». Овсяное печенье способствует укреплению иммунитета, так как содержит клетчатку, которая обеспечивает нормальную микрофлору и здоровую работу кишечника.

Но всё это эффективно в случае, если продукт является качественным и безопасным. так, эксперты не советуют брать печенье в бумажной упаковке, а выбирать только в полиэтиленой запаянной и целой таре. Нужно обращать внимание на дату выработки, срок хранения, срок годности. Оптимальная доза потребления продукта — два печенья в день.

Качественное овсяное печенье отдаёт небольшой горчинкой за счёт компонентов, входящих в его состав: корицы, ванилина и овсяной муки. Но если горечь носит другой характер, то от такого печенья нужно избавиться. Несвойственная продукту горечь, говорит доцент МГУТУ им. Разумовского Тамара Юдина, свидетельствует о прогорклом жире или некачественной муке, которая долго хранилась, писал NEWS.ru.