Роскачество обнаружило низкое содержание витаминов в бородинском хлебе

https://static.news.ru/photo/fe8de846-f0d0-11ea-9e73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Специалисты Роскачества проверили 26 образцов хлеба (19 — изготовленных по ГОСТу) российских производителей из различных регионов страны стоимостью от 4,33 до 20,99 рубля за 100 граммов. Исследование велось по 469 показателям безопасности, качества, достоверности маркировки и потребительских свойств.

Также проведено тестирование на 328 пестицидов — из них пять обязательных. В хлеб пестициды могут попадать из муки. Замечания у экспертов возникли только по наличию ненормируемых пестицидов: циперметрина, малатиона и пиримифос-метила. Их присутствие выявлено в нескольких товарах, говорится в результатах проверки.

Отмечается, что наличие таких веществ в хлебе не нарушает требований законодательства, но товар, в котором выявлены пестициды (даже в следовых количествах), не может претендовать на получение российского Знака качества. В остальном хлеб безопасен.

Хлеб также проверили на микробиологическую обсеменённость (КМАФАнМ), содержание дрожжей и плесени. Все образцы прошли это испытание без замечаний. Не выявлена и заражённость возбудителем картофельной болезни.

По содержанию фосфора, кальция, магния, натрия и марганца нареканий не было. А вот витаминов оказалось маловато. Полностью опережающим требованиям стандарта Роскачества по содержанию витаминов В1, В2, В3 и Е не смог соответствовать ни один товар. Абсолютно у всех — замечания по содержанию витамина Е, — говорится в результатах исследования.

Некоторые производили недостоверно указывают содержание белка в составе хлеба — 6,9%. По факту его меньше — от 4,5% до 6,5%. Это обусловлено низким содержанием белка в самой муке. У трети образцов мякиш был слишком светлым, это может указывать на нарушение соотношения ржаной и пшеничной муки.

Также у проверяющих возникли замечания по мягкости и эластичности мякиша, пористости и достоверности маркировки массы нетто и пищевой ценности. Эксперты напомнили, что на вкус бородинский хлеб должен быть с характерной кислинкой, его оптимальная кислотность — 8–10 градусов: если она низкая, вкус будет недостаточно выраженным, если высокая — чересчур кислым. Сам хлеб должен быть без трещин, с кориандром на поверхности и не подгоревшим.

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