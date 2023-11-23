Роскачество назвало марки пельменей с патогенными бактериями Роскачество обнаружило в пельменях патогенные бактерии листерию и сальмонеллу

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Роскачество выявило в продаваемых в России пельменях сою и перемолотые кости, а также патогенные бактерии — листерию и сальмонеллу, результаты исследований организации изучили в ТАСС. Проверке подверглись 20 наиболее популярных торговых марок по 587 показателям качества и безопасности.

Перемолотые кости: в продукции торговых марок «Горячая штучка», «Ложкаревъ», «Стародворье», «Тураково» и Caesar были обнаружены частицы костной ткани. Они могли попасть в фарш из-за использования мяса механической обвалки. Из указанных ТМ только производитель «Горячей штучки» указал это в составе, — отметили в организации.

Также выяснилось, что продукция компании «Вкусвилл» содержит листерии, а в продукции от «Горячей штучки», «Мясного дворика», «Сибирской коллекции», «Рестории» и «Тураково» нашли сальмонеллу. Кроме того, в пельменях «Горячая штучка» зафиксировано превышение количества микроорганизмов, а в «Останкинских традиционных», «Стародворье» и «Ложкаревъ» обнаружилась кишечная палочка. При этом в продукции бренда «Зеленая линия» выявлены оба нарушения. По словам экспертов, эти проблемы могли возникнуть как из-за несоблюдения санитарно-гигиенических требований в процессе производства, так и в результате нарушения температурного режима при перевозке и продаже.

Всего в ходе исследований специалисты Роскачества выявили 13 торговых марок с нарушениями по микробиологии. Ряд производителей оперативно отреагировал на полученные данные и предоставил информацию корректирующих мероприятиях.

Оказалось также, что 14 марок содержат в себе не заявленные в маркировке ингредиенты, в том числе соевый белок, мясо птицы, крахмал, клетчатку, пищевые добавки каррагинан и камедь рожкового дерева. По результатам исследования эксперты пришли к выводу, что ни одна торговая марка не соответствует критериям опережающего стандарта Роскачества.

Ранее врач-диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королева заявила, что пельмени содержат полезные жиры и белок, благодаря которому они дают энергию и чувство сытости на продолжительное время. Она отметила, что белки также участвуют в строительстве и обновлении тканей организма. По мнению Королевой, полезные жиры в пельменях восполняют те молекулярные материалы, которые организм постоянно расходует.