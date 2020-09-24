Росгидромет: изменение климата может повлиять на теплоснабжение городов

https://static.news.ru/photo/fd5cbc50-fe62-11ea-baaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При сохранении действующих технологий централизованного теплоснабжения к середине XXI века доля среднего числа дней с избыточным потреблением тепла на Европейской части России может превысить 30-40% от общей продолжительности отопительного периода. Об этом сообщается в докладе Росгидромета о научно-методических основах для разработки стратегий адаптации к изменениям климата в РФ.

По данным ведомства, действующие сейчас в стране централизованные системы теплоснабжения необходимо адаптировать к изменениям климата, иначе в 5-7 раз вырастет число зим с «перетопом», одновременно вырастет и число дней с «недотопом». Если не модернизировать системы, то на значительной территории России сократится продолжительность отопительного сезона, всё это будет сопровождаться негативными тенденциями, влияющими на качество теплоснабжения городов.

Как отметили специалисты, такая ситуация будет складываться из-за резких перепадов температуры, как во время сезона, так и суточных. При этом потепление климата не будет означать уменьшение платы за теплоснабжение, поскольку себестоимость работы теплостанций в очень малой степени зависит от колебаний температуры, пишет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что группа учёных спрогнозировала мировой потоп в ближайшие 130 лет. Подобные выводы специалисты сделали, изучая останки микроскопического планктона, которые сохранились в донных отложениях.