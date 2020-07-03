Росавиация отчиталась об устранении нарушений мер безопасности в аэропортах

https://static.news.ru/photo/af721044-bd26-11ea-8d3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нарушения правил эпидемиологической безопасности, направленных на профилактику заболеваемости коронавирусной инфекцией, «в основном устранены» в авиакомпаниях и аэропортах России, заявили в Росавиации.

Авиакомпаниям и аэропортам, где выявлены недостатки, даны указания принять исчерпывающие меры для их устранения. Поручением Росавиации в организациях гражданской авиации определены персонально ответственные должностные лица, отвечающие за неукоснительное выполнение методических указаний, — сообщил РБК представитель министерства.

По его словам, сложившаяся ситуация находится на контроле Росавиации и Минтранса.

Ранее Ространснадзор провёл 543 рейда в аэропортах и авиакомпаниях на предмет соблюдения требований по выходу из режима ограничений. Были выявлены 518 нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Самым частым нарушением среди авиакомпаний оказалось то, что их сотрудники не измеряют температуру пассажиров на входе в самолёт. В этом отличились «Аэрофлот», S7, «Победа», «Россия», «Ямал», «ИрАэро», «АЛРОСА», «Азимут» и другие.

Что касается аэропортов, в Нальчике и Тюмени недостаточно часто информируют пассажиров о необходимости соблюдения мер эпидемиологической безопасности. В Пулково, Красноярске, Магадане пассажиры не соблюдают социальную дистанцию в терминалах.

Без масок и перчаток работают грузчики в аэропортах Владивостока, Хабаровска и Якутска. Длинный список нарушений у аэропорта в Новосибирске. Там не только не измерялась температура у пассажиров, но и средства индивидуальной защиты были доступны только в аптеках терминала. В сам терминал пассажиров пускали без масок и перчаток.

По итогам проверок Ространснадзор направил в Роспотребнадзор материалы о нарушении 231 рекомендации.

Как писал NEWS.ru, Росавиация отправила аэропортам телеграмму, в которой сообщается о продлении запрета на въезд в РФ иностранных граждан.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.

Пандемию коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта. За полгода с момента первых выявленных в Китае случаев инфекции заразились миллионы людей. Россия занимает третье место по уровню заболеваемости в мире. Её опережают США (около 2,7 млн заразившихся) и Бразилия (более 1,4 млн).