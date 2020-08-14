Рогозин в 2019 году увеличил доход в полтора раза

https://static.news.ru/photo/b8beddba-de57-11ea-bb49-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заработал в 2019 году 44 млн рублей, что почти в полтора раза больше, чем в предыдущем году.

Жена руководителя госкорпорации в 2019-м заработала 2,98 млн рублей. Чета Рогозиных задекларировала те же транспортные средства, что и годом ранее, следует из сведений о доходах, опубликованных на сайте Роскосмоса.

Больше генерального директора в корпорации заработали его советники Андрей Клепач и Дмитрий Ступаков — 85 млн рублей (по основному месту работы — 7,3 млн) и 44,4 млн рублей (по основному месту работы — 10,2 млн), а также председатель научно-технического совета Юрий Коптев — у него 50,2 млн рублей (по основному месту работы — 9,2 млн).

В гараже главного космического чиновника числятся автомобили «Газ-21Р» и Mercedes S560, мотоцикл BMW R1200GS. Он также является владельцем земельного участка площадью 2,3 тыс. квадратных метров, который в 2019 году увеличился до 2,5 тыс. квадратных метров, и жилого дома площадью 782 квадратных метра. Кроме того, Рогозин владеет квартирой площадью 346 квадратных метров.

В ноябре 2019 года в Роскосмосе пояснили, что зарплата Рогозина может быть выше, чем у его коллеги из НАСА Джеймса Брайденстайна, за счёт доплат за доступ к секретной информации, уточняет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что самым богатым депутатом Госдумы по итогам 2019 года стал Григорий Аникеев, заработавший около 2,35 млрд рублей. Парламентарий также задекларировал 12 объектов недвижимости — на три больше, чем за 2018 год. Депутат владеет автомобилями представительского класса, вертолётом и моторными лодками.