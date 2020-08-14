Рогозин в 2019 году увеличил доход в полтора раза

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заработал в 2019 году 44 млн рублей, что почти в полтора раза больше, чем в предыдущем году.
Жена руководителя госкорпорации в 2019-м заработала 2,98 млн рублей. Чета Рогозиных задекларировала те же транспортные средства, что и годом ранее, следует из сведений о доходах, опубликованных на сайте Роскосмоса.
Больше генерального директора в корпорации заработали его советники Андрей Клепач и Дмитрий Ступаков — 85 млн рублей (по основному месту работы — 7,3 млн) и 44,4 млн рублей (по основному месту работы — 10,2 млн), а также председатель научно-технического совета Юрий Коптев — у него 50,2 млн рублей (по основному месту работы — 9,2 млн).
В гараже главного космического чиновника числятся автомобили «Газ-21Р» и Mercedes S560, мотоцикл BMW R1200GS. Он также является владельцем земельного участка площадью 2,3 тыс. квадратных метров, который в 2019 году увеличился до 2,5 тыс. квадратных метров, и жилого дома площадью 782 квадратных метра. Кроме того, Рогозин владеет квартирой площадью 346 квадратных метров.
В ноябре 2019 года в Роскосмосе пояснили, что зарплата Рогозина может быть выше, чем у его коллеги из НАСА Джеймса Брайденстайна, за счёт доплат за доступ к секретной информации,
Ранее NEWS.ru писал, что самым богатым депутатом Госдумы по итогам 2019 года стал Григорий Аникеев, заработавший около 2,35 млрд рублей. Парламентарий также задекларировал 12 объектов недвижимости — на три больше, чем за 2018 год. Депутат владеет автомобилями представительского класса, вертолётом и моторными лодками.
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