Аникеев стал самым богатым депутатом Госдумы

https://static.news.ru/photo/7ea5b57e-de50-11ea-a3b1-fa163e074e61_660.jpg Григорий Аникеев Фото: duma.gov.ru

Самым богатым депутатом Госдумы по итогам 2019 года стал Григорий Аникеев, заработавший около 2,35 млрд рублей.

Согласно опубликованным на сайте нижней палаты парламента сведениям, доход депутата в 2018 году составил 2,3 млрд рублей.

Аникеев также задекларировал 12 объектов недвижимости — на три больше, чем за 2018 год. Депутат также владеет автомобилями представительского класса, вертолётом и моторными лодками.

Замглавы комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский («Единая Россия»), оказавшийся на втором месте по размеру годового дохода, задекларировал 1 млрд 165 млн рублей (вырос почти на 700 млн рублей в сравнении с 2018 годом).

Третье место досталось члену комитета по делам национальностей Николаю Борцову («Единая Россия»), чей доход составил около 707 млн рублей (на 271 млн меньше, чем в 2018 году).