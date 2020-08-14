Аникеев стал самым богатым депутатом Госдумы

Самым богатым депутатом Госдумы по итогам 2019 года стал Григорий Аникеев, заработавший около 2,35 млрд рублей.
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Аникеев также задекларировал 12 объектов недвижимости — на три больше, чем за 2018 год. Депутат также владеет автомобилями представительского класса, вертолётом и моторными лодками.
Замглавы комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский («Единая Россия»), оказавшийся на втором месте по размеру годового дохода, задекларировал 1 млрд 165 млн рублей (вырос почти на 700 млн рублей в сравнении с 2018 годом).
Третье место досталось члену комитета по делам национальностей Николаю Борцову («Единая Россия»), чей доход составил около 707 млн рублей (на 271 млн меньше, чем в 2018 году).
Ранее NEWS.ru писал, что самым богатым среди глав фракций Госдумы по уровню дохода в 2019 году стал председатель ЛДПР Владимир Жириновский, заработавший 22,5 млн рублей. Согласно данным,
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