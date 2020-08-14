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Аникеев стал самым богатым депутатом Госдумы

19:49, 14 августа 2020
Григорий Аникеев Григорий Аникеев Фото: duma.gov.ru

Самым богатым депутатом Госдумы по итогам 2019 года стал Григорий Аникеев, заработавший около 2,35 млрд рублей.

Согласно опубликованным на сайте нижней палаты парламента сведениям, доход депутата в 2018 году составил 2,3 млрд рублей.

Аникеев также задекларировал 12 объектов недвижимости — на три больше, чем за 2018 год. Депутат также владеет автомобилями представительского класса, вертолётом и моторными лодками.

Замглавы комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский («Единая Россия»), оказавшийся на втором месте по размеру годового дохода, задекларировал 1 млрд 165 млн рублей (вырос почти на 700 млн рублей в сравнении с 2018 годом).

Третье место досталось члену комитета по делам национальностей Николаю Борцову («Единая Россия»), чей доход составил около 707 млн рублей (на 271 млн меньше, чем в 2018 году).

Ранее NEWS.ru писал, что самым богатым среди глав фракций Госдумы по уровню дохода в 2019 году стал председатель ЛДПР Владимир Жириновский, заработавший 22,5 млн рублей. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте нижней палаты парламента, лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов в прошлом году заработал 5,5 млн рублей, председатель «Справедливой России» Сергей Миронов — 4,3 миллиона рублей, глава КПРФ Геннадий Зюганов — 7,9 миллиона рублей.

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