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28 июля 2025 в 17:55

Рогов раскрыл, кто может помочь России ответить на взлом «Аэрофлота»

Член ОП Рогов: хуситские хакеры могут помочь РФ ответить на взлом «Аэрофлота»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Хуситские хакеры могут помочь России ответить на хакерскую атаку на «Аэрофлот», выразил мнение в беседе с NEWS.ru председатель координационного совета по интеграции новых регионов, председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, кибератака на авиакомпанию является частью гибридной войны, направленной против критической инфраструктуры РФ.

Если говорить о случае кибератаки на «Аэрофлот», то, по сути, мы становимся свидетелями удара по критической инфраструктуре. То есть это вид гибридной войны, который мы прекрасно видим и который экономически несет большой урон с точки зрения безопасности. Мое глубокое убеждение, что мы не должны ничего ни говорить, ни тем более делать, а делать должны всевозможные дружественные нам хуситские хакеры или северокорейские. И все поймут, и желание что-либо сделать и ударить по российской экономике резко сойдет на нет, — пояснил Рогов.

Он отметил, что РФ необходимо менять принцип подхода к безопасности. По его словам, сделать это можно, создав собственную группу белых хакеров.

РФ после кибератаки на «Аэрофлот» нужно делать правильные выводы. Один из главных — что у нас должна быть все-таки группа белых хакеров, о которых уже поднимался вопрос, подавался все время законопроект, но почему-то, к сожалению, был просто отклонен. Нам необходимо менять принцип подхода к безопасности, — резюмировал Рогов.

Ранее первый зампред конституционного комитета Совета Федерации Артем Шейкин заявил, что ответ на хакерскую атаку на российскую компанию «Аэрофлот» должен быть жестким и открытым. По его словам, сам факт такой атаки — это вызов всей системе кибербезопасности страны.

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