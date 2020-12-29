Родственникам убитых в Чечне выходцев из Ингушетии напомнили о мести

https://static.news.ru/photo/48b6d992-4ad5-11eb-a294-fa163e074e61_660.jpg Магомед Даудов Фото: chechnya.gov.ru

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов отреагировал на обращение к властям региона представителей ингушских тейпов (родов) Тимурзиевых и Султыговых.

Старейшины двух тейпов считают, что в Грозном незаконно задержали членов семей убитых уроженцев соседнего региона. Также они потребовали доказательств того, что погибшие братья Хасан и Хусейн действительно атаковали полицейских.

Даудов ответил Тимурзиевым и Султыговым видеообращением в Instagram. Он пригласил старейшин на встречу, которую назначил на утро 31 декабря. Спикер чеченского парламента напомнил, что если представители тейпов не приедут на встречу, то на них всё равно будет распространяться обычай кровной мести за убитого полицейского. Даудов подчеркнул, что старейшины сами говорили «о вайнахских адатах», а потому должны нести ответственность, когда получат доказательства причастности своих родных к терроризму.

Нападение на сотрудников полиции в центре Грозного было совершено 28 декабря. Один из нападавших был застрелен на месте, второй скончался от полученных ранений в больнице. Их личности установили. Это два брата, уроженцы Ингушетии Хасан и Хусейн, которые в 2012 году переехали в Чечню и работали в одной из пекарен.

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