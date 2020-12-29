Родственникам убитых в Чечне выходцев из Ингушетии напомнили о мести

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов отреагировал на обращение к властям региона представителей ингушских тейпов (родов) Тимурзиевых и Султыговых.
Старейшины двух тейпов считают, что в Грозном незаконно задержали членов семей убитых уроженцев соседнего региона. Также они потребовали доказательств того, что погибшие братья Хасан и Хусейн действительно атаковали полицейских.
Даудов
Нападение на сотрудников полиции в центре Грозного было совершено 28 декабря. Один из нападавших был застрелен на месте, второй скончался от полученных ранений в больнице. Их личности установили. Это два брата, уроженцы Ингушетии Хасан и Хусейн, которые в 2012 году переехали в Чечню и работали в одной из пекарен.
Следователи СК РФ по Чеченской Республике возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, писал NEWS.ru.