Родителям объяснили, как правильно реагировать на плохие оценки детей Заслуженный учитель РФ Снегуров посоветовал не зацикливаться на оценках детей

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Родителям и родственникам не стоит зацикливаться на оценках детей, такое мнение выразил заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров в разговоре с NEWS.ru. По его словам, не надо строчить жалобы, что ученик достоин лучшей доли — следует принимать плохие отметки как опыт.

Да, мы легко расстраиваемся, но мы не впадаем в кризис, апатию, уныние. При этом мы не оскорбляем педагога, мы понимаем, что развитие человека идет через ухабы, рытвины, но идет. И двойка ни в коем случае не мешает этому развитию, а порой помогает, — пояснил Снегуров.

Он считает, что не стоит закатывать скандалов ребенку и существенно в чем-то его ограничивать: достаточно не разрешить прогулки или поездки или отложить запланированные для него покупки.

Снегуров подчеркнул, что в вопросе учебы должна быть постоянная связь с педагогом, но не для предъявления претензий, а для выяснения обстоятельств. По его словам, видя заинтересованность ученика и его родителей, педагог может пойти во многих ситуациях навстречу, кроме случаев, когда это диагностическая работа и исправить оценку сложно.

И [важно] говорить с ребенком. Любовь, тепло, идущие от родителей, они должны идти, это база... Если этого нет, что угодно возможно в такой семье. [Важно говорить,] что ласка, любовь, идущая от сердца родителей, родственников к этому ребенку совершенно не умаляются этими оценками и никак они не регулируют основные жизненные позиции данной семьи. Это не значит, что нужно халатно относиться к учебе, но акцент на оценках делать не стоит, — подытожил педагог.

Ранее Снегуров рассказал, что школьникам нужно объяснять, что преподаватель ставит отметки за проделанную работу, а не оценивает личность самого ученика. По его словам, педагогам нужно как можно реже прибегать к двойкам и ни в коем случае не ставить их за дисциплинарные нарушения.