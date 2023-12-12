Родителям объяснили, как отучить детей материться Психолог Маденко: дети матерятся из-за стресса и неумения общаться

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Причиной использования детьми матерных выражений иногда становится стресс или трудности в коммуникации, рассказала NEWS.ru психолог Екатерина Маденко. Эксперт отметила, что родителям стоит подавать правильный пример и научить ребенка по-другому выражать эмоции.

Поговорите с ребенком о том, что такое сквернословие и почему оно неприемлемо. Объясните, как такие выражения могут вызывать неприятности в школе, дворе или даже дома. Сквернословие может быть признаком, что ребенок испытывает стресс или затруднения в коммуникации. Уделяйте время для разговоров и слушайте его, чтобы выяснить, что может быть причиной такого поведения, — добавила Маденко.

Собеседница подчеркнула, что взрослым лучше сохранять спокойствие, услышав бранные выражения, так как резкая реакция может усилить подобное поведение детей. По ее словам, в детском мире легко вызвать внимание, используя запретные слова.

Поэтому, когда ребенок сквернословит, важно сохранять спокойствие и предоставить временную задержку в реакции. Это позволит вам собраться с мыслями и разработать план действий. Помогите ребенку научиться выражать раздражение, разочарование и бессилие без использования неприемлемых слов. Если проблема носит серьезный характер, это может говорить о проявлениях невротического характера, в этом случае обратитесь к врачу или психологу, — рассказала Маденко.

Психолог добавила, что родителям лучше поощрять использование детьми «альтернативных выражений» и более приемлемых фраз.

Детский психолог Наталья Наумова ранее предупредила, что ребенок испытывает ревность, когда недополучает от родителей любви. По ее словам, ревность возрастает, когда родители начинают сравнивать ребенка с кем-то другим.