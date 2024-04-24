Родителям дали совет, как вести себя во время детских капризов Психолог Самохина: во время детских капризов родителям нельзя корить себя

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Во время детских капризов родителям нельзя корить себя или идти у ребенка на поводу, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» психолог центра содействия семейному воспитанию Светлана Самохина. По ее словам, в такие моменты также нельзя останавливать ребенка или запрещать ему плакать.

Эксперт объяснила, что родителям нужно помнить, как себя правильно вести, чтобы капризы прошли легче и быстрее закончились. Им не следует винить себя за происходящее и принимать истерику на свой счет, так как у детей капризы являются одним из способов коммуникации. Также нельзя идти у ребенка на поводу, поскольку такая манипуляция может стать обычным методом общения и достижения желаемого.

Если останавливать ребенка, он будет капризничать еще больше, отметила психолог. Лучше просто побыть с ним рядом в этот момент. Кроме того, нужно позволить ребенку прожить свои эмоции, поскольку запрет на выражение чувств может стать причиной того, что ребенок замкнется в себе.

Ранее семейный и детский психолог Наталья Наумова рассказала, что чаще всего дети игнорируют и не слушаются педагогов, которые относятся к ним без уважения или унижают их. Специалист подчеркнула, что важно обращать внимание на то, как сам учитель относится к школьникам.