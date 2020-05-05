Родительские собрания в школах после пандемии планируют перевести в онлайн

https://static.news.ru/photo/ba695778-8ed2-11ea-99ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Министерство просвещения РФ намерено использовать опыт организации дистанционного обучения и после окончания пандемии COVID-19. В частности, родительские собрания и занятия для заболевших школьников могут проводить в онлайн-режиме на постоянной основе.

Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24». Министр отметил, что ведомство проанализирует накопленный в чрезвычайной ситуации опыт для того, чтобы внедрить новые технологии в традиционный процесс обучения.

Кравцов также предложил организовать в онлайн-формате курсы повышения квалификации для школьных учителей.

Как ранее сообщал NEWS.ru, в Минпросвещения прорабатывают возможность введения на постоянной основе телевизионных уроков для школьников.