Родительские собрания в школах после пандемии планируют перевести в онлайн

Министерство просвещения РФ намерено использовать опыт организации дистанционного обучения и после окончания пандемии COVID-19. В частности, родительские собрания и занятия для заболевших школьников могут проводить в онлайн-режиме на постоянной основе.
Об этом
Кравцов также предложил организовать в онлайн-формате курсы повышения квалификации для школьных учителей.
Как ранее сообщал NEWS.ru, в Минпросвещения прорабатывают возможность введения на постоянной основе телевизионных уроков для школьников.
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