Родители во многих регионах могут перевести детей на удалённое обучение

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Во многих регионах России родители могут перевести детей на дистанционное обучение, даже если школа работает в штатном режиме. Об этом заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

Если они (родители. — NEWS.ru) считают, что в этот период времени целесообразнее для здоровья ребенка в дистанционном формате проходить обучение, то можно написать заявление, ребёнок будет проходить обучение в дистанционном формате, — заявил Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, в некоторых случаях отдельные классы переходят на дистанционное обучение. В Забайкалье и Свердловской области некоторые школы работают в дистанционном формате.

Глушко подчеркнул, что причины внедрения удалённого обучения могут быть разными. В ряде случаев переход происходит из-за выявления коронавирусной инфекции, но пока такие случаи действительно единичные.

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции в большинстве школ день знаний прошёл в традиционном формате. Линейки были проведены с соблюдением санитарных требований. Во всех учебных заведениях занятия начались в очном формате.

NEWS.ru писал, что вернувшиеся из-за границы школьники могут идти в школу без теста на коронавирусную инфекцию.