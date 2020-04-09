Родители российских выпускников попросили изменить сроки призыва в армию

https://static.news.ru/photo/cbec2090-7a49-11ea-9c9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Национальный родительский комитет попросил правительство перенести сроки весеннего призыва, так как разосланные повестки обязывают юношей явиться в военкомат в апреле. Из-за этого они могут оказаться в армии раньше, чем сдадут ЕГЭ и успеют поступить в вузы.

По словам председателя комитета Ирины Волынец, выпускники призывного возраста, несмотря на режим самоизоляции, получили повестки из военкоматов с требованием явиться на комиссию. В то же время министр обороны Сергей Шойгу распорядился не отправлять новобранцев в войска до 20 мая из-за пандемии коронавируса.

В марте Министерство просвещения приняло решение о переносе сроков ЕГЭ с 25 мая на 8 июня. Последний резервный день для сдачи экзаменов запланирован на 11 июля. При этом глава ведомства Сергей Кравцов допустил, что даты проведения могут быть снова перенесены. Кроме того, скорректированы сроки вступительной кампании в вузы: документы на бюджетные места можно подать до 10 августа, а первая волна зачисления начнётся только 19 августа, передают «Известия».

В Минобороны РФ изданию пояснили, что сроки военного призыва определяются указом президента и документ уже подписан. Некоторые военкоматы попросили молодых людей явиться на комиссию 9 апреля. В самом ведомстве уточнили, что ничего страшного не случится, если школьник не придёт из-за соблюдения режима самоизоляции.

Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Кирилл Щитов сообщил, что посещение военкомата не является нарушением режима изоляции, так как в Москве все поликлиники готовы оказать содействие по безопасному проведению медкомиссии.

Причин для беспокойства у родителей школьников нет, каждый случай с призывниками решается индивидуально, полагает председатель комиссии Общественной палаты РФ по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Елена Цунаева. По её словам, достаточно позвонить в военкомат и объяснить ситуацию, по которой призывник не может явиться в указанный день. В соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе» выпускникам средних учебных заведений этого года предоставляется отсрочка до 1 октября. Поэтому родителям в случае получения повестки нужно собрать документы и подать их в призывную комиссию для оформления отсрочки.

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу 135 тысяч человек с 1 апреля. Председатель межрегионального движения «Солдатские матери» Татьяна Кузнецова считает, что из-за пандемии коронавируса призыв стоило бы перенести на более поздний срок. Правозащитница сообщила, что отложенный призыв тоже чреват последствиями, так как пока не придут новые призывники, нельзя будет демобилизовать прошлогодних.

На время весеннего призыва российские пункты сбора призывников привели в соответствие с требованиями профилактики COVID-19. Они оборудованы специальными постами контроля состояния здоровья призывников, которые пойдут в армию этой весной. Все призывники, ожидающие отправки в части, будут находиться в отдельных помещениях с полным запретом на контакты с другими группами. При этом юноши, у которых выявят симптомы COVID-19, сразу же станут объектом заботы медиков.