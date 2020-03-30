https://static.news.ru/photo/2562e79e-72b6-11ea-94ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

На время весеннего призыва российские пункты сбора призывников привели в соответствие с требованиями профилактики COVID-19. Они оборудованы специальными постами контроля состояния здоровья призывников, которые пойдут в армию этой весной.

Сборные пункты военкоматов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции перешли на особый режим работы.

В них установлено несколько постов контроля, оборудованы изолированные помещения и подготовлены дежурные специалисты, которые могут экстренно эвакуировать выявленных заболевших, — пишет газета «Известия».

По её данным, все призывники, ожидающие отправки в части, будут находиться в отдельных помещениях с полным запретом на контакты с другими группами. При этом юноши, у которых выявят симптомы COVID-19, сразу же станут объектом заботы медиков.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил, что призывная кампания пройдёт в установленные законом сроки — с 1 апреля по 15 июля. Он также сообщил, что в ведомстве создан оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в армии.

Как писал NEWS.ru, 30 марта президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля. В армию пойдут служить 135 тысяч человек.