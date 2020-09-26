Ринк: нелетальное «отравление» Скрипалей и Навального позорит «Новичок»

https://static.news.ru/photo/1b3c444c-ffdb-11ea-a6dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chokniti Khongchum/Pexels

Отсутствие смертей в случаях якобы отравления Сергея и Юлии Скрипалей, а также оппозиционного политика Алексея Навального «Новичком» компрометируют отечественную боевую химическую систему. Об этом заявил один из создателей вещества Леонид Ринк.

То есть в этом случае, как и у Скрипалей, только позорят нашу систему. Название есть, а эффекта нет, — сообщил РИА Новости химик.

Он вспомнил американское фосфорорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия.

На нём долго ли продержатся? Недолго — минут пять после касания продержатся. А чего же тут наши продукты так не уважают? Чтобы три дня пошло, две недели, и все там живы-здоровы и бегают, — сказал Ринк.

Так учёный прокомментировал ситуацию, когда якобы отравленные боевым веществом люди вместо летального исхода через какое-то время стали выздоравливать без ущерба для организма.

Ранее Ринк отмечал, что в случае отравления «Новичком» оппозиционер Алексей Навальный скончался бы через десять минут. По его словам, уже через несколько минут после поступления яда в организм проявились бы симптомы.

Система «Новичок» стала известна в мире в 2018 году после ситуации с бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией. Они, согласно утверждениям британских властей, были отравлены веществом А-234, разработанным в рамках советской программы «Новичок». Лондон полагает, что к отравлению Скрипалей причастны власти РФ, Москва это категорически отрицает.

Новый случай якобы произошёл в 2020 году. 20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере. 7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 22 сентября оппозиционера выписали из немецкой клиники Charité, писал NEWS.ru.