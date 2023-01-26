Резкое изменение голоса назвали признаком опасных болезней Лор Зайцев заявил, что голос может меняться из-за гипотиреоза и онкологии

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Голос является визитной карточкой каждого человека, но за жизнь он меняется несколько раз и тому есть объективные причины: механические, гормональные и возрастные, рассказал NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев. По его словам, когда человек стареет, мышцы, кожа, слизистые оболочки и голосовой аппарат слабеют, но это совершенно нормальный этап. Однако гораздо более опасны ситуации, когда голос меняется из-за гипотиреоза, онкологии или табакокурения.

При патологии эндокринной системы, гипотиреозе голос огрубляется. При воспалении голосовых связок голос становится охриплым или пропадает совсем. Могут возникать мозоли на уровне голосовых складок, тогда голос не будет таким звучным у людей, которые много говорят, — сказал Зайцев.

Также голос может часто меняться у курильщиков и у работающих с агрессивными средами людей. В частности, выхлопные газы и вредное производство в цехах воздействуют на голосовые связки и меняют голос. При онкологии патологические злокачественные ткани давят на гортаноглотку и голос меняется, добавил Зайцев.

Ранее медик рассказал, что полное отсутствие голоса (афония) возникает по нескольким причинам, зимой, в частности, из-за сильного мороза. Он отметил, что в такую погоду человек часто говорит на улице, переохлаждается и глотает холодный воздух. Еще одной причиной потери голоса являются различные заболевания, в том числе миастения, которая выражена слабостью мышечного аппарата.